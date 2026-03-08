Síguenos:
Las postales de la victoriosa final de Las Diablas en el Premundial

Publicado:
La selección chilena femenina de hockey césped estrenó su condición de clasificada a la próxima Copa del Mundo con el triunfo en la final del Premundial disputado en Santiago, gracias a un marcador de 1-0 sobre Australia.

