Las postales de la victoriosa final de Las Diablas en el Premundial
Publicado:
Fotos Destacadas
Las postales de la victoriosa final de Las Diablas en el Premundial
Nuevos buses eléctricos ahora conectan a Tiltil y Colina con Santiago
Cobresal cayó ante Palestino y sumó su tercer partido al hilo sin ganar
Fotos Recientes
Cambio de mando: Preparativos finales en La Moneda a la espera de Kast
Boric y Kast se reencontraron en cambio de mando del Ejército
Cobresal cayó ante Palestino y sumó su tercer partido al hilo sin ganar
La selección chilena femenina de hockey césped estrenó su condición de clasificada a la próxima Copa del Mundo con el triunfo en la final del Premundial disputado en Santiago, gracias a un marcador de 1-0 sobre Australia.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados