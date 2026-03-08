Cobresal cayó 2-4 ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna por la sexta fecha de la Liga de Primera y sumó su tercer partido al hilo sin ganar. Los goles del encuentro fueron anotados por Martín Araya, Vicente Espinoza, Julián Fernández y Nelson Da Silva para los "árabes", mientras que Guillermo Parcheco y Franco Frías anotaron para los "mineros". Francisco Moreno se fue expulsado por doble tarjeta amarilla.

