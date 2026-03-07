Nuevos buses eléctricos ahora conectan a Tiltil y Colina con Santiago
Nuevos buses eléctricos ahora conectan a Tiltil y Colina con Santiago
El Ministerio de Transportes informó que este sábado comenzó a operar una flota de buses eléctricos que conectarán a las comunas de Tiltil y Colina con la provincia de Santiago.
A partir de hoy, estas 40 máquinas tipo Pullman realizarán el mentado recorrido entre las 6:00 y 22:00 horas.
