Nuevos buses eléctricos ahora conectan a Tiltil y Colina con Santiago

El Ministerio de Transportes informó que este sábado comenzó a operar una flota de buses eléctricos que conectarán a las comunas de Tiltil y Colina con la provincia de Santiago.

A partir de hoy, estas 40 máquinas tipo Pullman realizarán el mentado recorrido entre las 6:00 y 22:00 horas.

