Bosnia se convirtió en primer clasificado a 16avos del Mundial como uno de los mejores terceros

Gracias a su victoria de 3-1 ante Catar este miércoles, la selección de Bosnia-Herzegovina acabó por clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, siendo el primer equipo en hacerlo como uno de los mejores terceros.

Horas después del término del partido que abrió la jornada, la FIFA confirmó a los bosnios dentro de la lista de equipos instalados en la siguiente fase.

El equipo europeo cerró la primera ronda con cuatro puntos y diferencia de gol de -1, asegurando su avance puesto que Escocia perdió con Brasil por el Grupo C; uno de los escenarios necesarios para festejar definitivamente esta noche.

De esta manera, en su segunda participación Bosnia-Herzegovina logró superar por primera vez la fase de grupos de una Copa del Mundo.

Ahora al equipo de Sergej Barbarez solo le resta esperar el cierre de la primera fase para conocer su rival y ubicación en el cuadro de partidos a eliminación directa.