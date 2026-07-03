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La debutante selección de Cabo Verde se ganó los corazones de los hinchas al ser la revelación del Mundial 2026 y complicar de sobremanera a Argentina, que debió llegar a la recta final del alargue para ganar por 3-2 en la ronda de dieciseisavos.
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