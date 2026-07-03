Egipto superó su "trauma" en penales y venció a Australia para avanzar a octavos del Mundial
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Egipto hizo historia en el AT&T Stadium de Dallas al eliminar a Australia en definición 2-4 por penales, esto después de igualar 1-1 en el tiempo regular y alargue. Con esto, los africanos no solo lograron instalarse en octavos por primera vez en su historia, si no que superaron el trauma que no los veía festejar desde los doce pasos del 2022, cayendo en 4 definiciones tras ese registro.
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