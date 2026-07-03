Restauran las fachadas del histórico Barrio Concha y Toro
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El Gobierno de Santiago concretó la recuperación del 100% de las fachadas del Barrio Concha y Toro, tradicional sector patrimonial de la capital. La intervención contempló trabajos de limpieza, restauración y pintura en 64 inmuebles, equivalentes a más de 4.200 metros cuadrados.
El gobernador Claudio Orrego destacó que la iniciativa busca devolver valor al patrimonio urbano del sector: “Son 55 millones de inversión que devuelven la belleza y vida a este hermoso barrio”.
Los trabajos incluyeron limpieza, restauración y pintura, como parte del programa de recuperación de fachadas y espacios públicos del Gobierno de Santiago.
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