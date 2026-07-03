La formación de Argentina para enfrentar a Cabo Verde en 16avos del Mundial
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Argentina se medirá ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y esta es la probable formación de la "Albiceleste" para buscar la siguiente ronda en su intento por alcanzar el bicampeonato.
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