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La formación de Argentina para enfrentar a Cabo Verde en 16avos del Mundial

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Argentina se medirá ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y esta es la probable formación de la "Albiceleste" para buscar la siguiente ronda en su intento por alcanzar el bicampeonato.

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