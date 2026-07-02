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Última etapa de obras para reponer circulación del transporte público en calle Bandera

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La Municipalidad de Santiago lleva a cabo los últimos detalles del proyecto -gestionado junto al Ministerio de Transportes y el Serviu Metropolitano- que busca rehabilitar la circulación del transporte público por calle Bandera, ubicada en el casco histórico de Santiago, que se mantuvo como paseo peatonal durante ocho años.

El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) asignó una inversión de aproximadamente 1.600 millones de pesos, destinada a diversas modificaciones que incluyen la adaptación de la calzada, la instalación de nueva señalización luminosa, la reubicación del mobiliario urbano y la habilitación de paraderos modernos.

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