Unión La Calera gozó de una nueva alegría ante Universidad de Chile. Esta vez, el elenco "cementero" triunfó por la mínima en el Nacional y equiparó la línea de los 7 puntos que tenían a los "azules" encaramados en el Grupo D de la Copa Chile. Así mismo, estiraron a cinco partidos su invicto durante este año ante el equipo de Fernando Gago.

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