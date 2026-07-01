Unión La Calera volvió a ser la "bestia negra" de la U y estiró su invicto en cinco partidos este año
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Unión La Calera gozó de una nueva alegría ante Universidad de Chile. Esta vez, el elenco "cementero" triunfó por la mínima en el Nacional y equiparó la línea de los 7 puntos que tenían a los "azules" encaramados en el Grupo D de la Copa Chile. Así mismo, estiraron a cinco partidos su invicto durante este año ante el equipo de Fernando Gago.
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