Argentina lamentó una baja ad portas del Mundial: Leonardo Balerdi sufrió lesión

El futbolista Leonardo Balerdi sufrió una lesión durante un entrenamiento a tan solo 10 días del debut de Argentina ante Argelia en el Mundial de Norteamérica 2026, siendo confirmada su ausencia para el torneo.

La baja del defensa de Olympique de Marsella fue informada por la cuenta oficial del conjunto albiceleste en redes sociales, a pocas horas del amistoso que enfrentará al cuadro sudamericano con Honduras, que será a las 20:00 horas.

La AFA se limitó a comunicar en redes sociales que Balerdi presentó "una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina"; sin anunciar aún a su reemplazante.

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, tiene como opciones a encuentran Marcos Senesi, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Di Lollo y Zaid Romero, nombres que fueron parte de la prelista de 55 jugadores, pero no fueron considerados en la convocatoria final.