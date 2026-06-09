Argentina sumó confianza antes del Mundial 2026 con triunfo sobre Islandia

Argentina sumó confianza y venció por 3-0 a Islandia en el último amistoso preparativo antes del Mundial 2026, en el "Jordan-Hare" Stadium en Auburn, Alabama.

En la previa del partido, una fuerte lluvia afectó a la zona e incluso se dudó que se disputara el encuentro amistoso. No obstante, la intensidad bajó, la cancha se secó y pudo disputarse con normalidad el juego, con los trasandinos saltando a la cancha con un equipo alternativo, con sus principales figuras, como Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Alvarez y Emiliano "Dibu" Martínez en la banca.

Los trasandinos se adelantaron tempranamente con un tanto de Valentín Barco (8'), quien definió con un zurdazo desde fuera del área en los primeros minutos del partido y que le permitió a su selección irse al descanso en ventaja.

En el segundo tiempo, el "Toro" Lautaro Martínez ingresó para sumar minutos e intentó definir frente a la salida del portero Elias Olafsson, quien lo bajó dentro del área.

El árbitro Rosendo Mendoza señaló penal y Lionel Messi , que había ingresado poco antes, lo convirtió en gol (72').

Finalmente, el atacante Thiago Almada se encargó de cerrar la sólida victoria a favor de lo trasandinos, conectando un pase de Rodrigo De Paul dentro del área (86').

Ahora Argentina pondrá toda su atención para enfrentarse a Argelia en su debut en el Mundial 2026, el martes 16 de junio a las 21:00 horas (01:00 GMT) en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

La selección trasandina, que defiende el título de Catar 2022, forma parte del Grupo J junto a Austria, Jordania y el rival de su primer partido en el Mundial 2026, Argelia.