Inglaterra dominó a Nueva Zelanda y al fenómeno Tim Payne en ensayo previo al Mundial

La selección de Inglaterra pudo dominar este sábado a Nueva Zelanda y al fenómeno Tim Payne con un triunfo por 1-0 en Tampa, Florida, en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026 que arracará la próxima semana en Norteamérica.

El cuadro británico, candidato para el torneo, pudo imponer sus condiciones y celebró con un solitario gol de su principal figura, el ariete y capitán Harry Kane, quien remató de cabeza tras centro de Djed Spence al final del primer tiempo (45+2').

En Nueva Zelanda, por su parte, fue titular Tim Payne, el jugador que se convirtió en un fenómeno viral gracias a la campaña de El Scarso, un influencer argentino. El lateral derecho, que pasó de ser el menos conocido de los jugadores mundialistas a tener cinco millones de seguidores, jugó hasta el minuto 62.

Inglaterra, que jugará en el Grupo L ante Croacia, Ghana y Panamá, tendrá su último ensayo mundialista el miércoles, a las 16:00 horas (20:00 GMT) ante Costa Rica en Orlando.

Los neozelandés, en cambio, ya no tienen más amistosos para prepararse y su próximo partido será el debut en el Mundial 2026, ante Irán por el Grupo G, el 15 junio a las 21:00 horas (01:00 GMT) en Los Angeles.