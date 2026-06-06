Inglaterra dominó a Nueva Zelanda y al fenómeno Tim Payne en ensayo previo al Mundial
El cuadro británico celebró con un solitario gol de Harry Kane.
El cuadro británico celebró con un solitario gol de Harry Kane.
La selección de Inglaterra pudo dominar este sábado a Nueva Zelanda y al fenómeno Tim Payne con un triunfo por 1-0 en Tampa, Florida, en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026 que arracará la próxima semana en Norteamérica.
El cuadro británico, candidato para el torneo, pudo imponer sus condiciones y celebró con un solitario gol de su principal figura, el ariete y capitán Harry Kane, quien remató de cabeza tras centro de Djed Spence al final del primer tiempo (45+2').
En Nueva Zelanda, por su parte, fue titular Tim Payne, el jugador que se convirtió en un fenómeno viral gracias a la campaña de El Scarso, un influencer argentino. El lateral derecho, que pasó de ser el menos conocido de los jugadores mundialistas a tener cinco millones de seguidores, jugó hasta el minuto 62.
Inglaterra, que jugará en el Grupo L ante Croacia, Ghana y Panamá, tendrá su último ensayo mundialista el miércoles, a las 16:00 horas (20:00 GMT) ante Costa Rica en Orlando.
Los neozelandés, en cambio, ya no tienen más amistosos para prepararse y su próximo partido será el debut en el Mundial 2026, ante Irán por el Grupo G, el 15 junio a las 21:00 horas (01:00 GMT) en Los Angeles.