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"Me siento honrada por la oportunidad": La joven chilena que estará como voluntaria en el Mundial

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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Javiera Andrade, estudiante de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, capitana de la selección balonmano y actual presidenta del Centro Deportivo de Estudiantes de su institución, fue elegida por la FIFA como voluntaria par el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y un día antes de su viaje, conversó con Cooperativa en "Lo que queda del día" y manifestó sentirse "honrada" por esta oportunidad, remarcando que era su sueño estar en el evento. Además, contó que tiene que costearse sus propios gastos.

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