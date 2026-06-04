La selección de México se repuso tras un mal arranque y terminó goleando por 5-1 a Serbia, en su último amistoso antes del Mundial 2026. Petar Stanic abrió la cuenta para los balcánicos, pero los aztecas lo dieron vuelta con goles de Johan Vasquez, Raúl Jiménez y Luis Chávez, y dos autogoles de Stefan Bukinac y Adem Avdic. Los mexicanos, anfitriones de la Copa del Mundo, jugarán el duelo inaugural en el Estadio Azteca, el 11 de junio ante Sudáfrica.

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