Países Bajos logró una sufrida victoria 2-1 ante Uzbekistán en un partido amistoso jugado en el Icahn Stadium de Nueva York en la despedida de ambas selecciones antes del Mundial de Norteamérica.

La "Naranja Mecánica" abrió la cuenta gracias a un penal convertido por Cody Gakpo (32'), sin embargo, vio complicado su cotejo tras la expulsión de Guus Tiil (87'), que fue aprovechada por el conjunto asiático, que igualó las acciones gracias al agónico tanto de Igor Sergeev (90+2'). Pese a esto, el cuadro europeo se quedó con la victoria mediante otra pena máxima ejecutada por el mismo Gakpo (90+8'), que firmó un doblete para poner el 2-1 definitivo.

Países Bajos debutará el 14 de junio ante Japón en el Grupo F, mientras que Uzbekistán hará su estreno el 17 contra Colombia por el Grupo K de la cita planetaria.

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