"Joya" mexicana Gilberto Mora recibió críticas por hacer "remo vikingo" tras eliminación del Mundial

Gilberto Mora, mediocampista de 17 años de Xolos de Tijuana y la selección mexicana, quedó en el centro de las críticas en redes sociales luego de ser captado participando en el tradicional "remo vikingo" durante el partido entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026.

La escena generó cuestionamientos por producirse apenas unos días después de que Inglaterra eliminó a México de la competencia. Las imágenes mostraron a Mora en medio de la afición escandinava, realizando el movimiento característico de los seguidores noruegos mientras se disputaba el encuentro en Miami.

El joven futbolista acudió al partido junto a Rafaela Pimenta, su representante y también agente de Erling Haaland. Otras imágenes difundidas después del encuentro lo mostraron con una camiseta de Noruega y acompañado por personas cercanas al delantero nórdico.

Una de las críticas más duras llegó por parte del periodista mexicano Enrique Beas, quien consideró un error que Mora apareciera como aficionado de Noruega ante la misma selección que terminó con el camino mexicano en el torneo.

El "remo vikingo" consiste en que los aficionados se sientan o agachan en fila y simulan remar al ritmo de los cánticos. Noruega terminó eliminada por Inglaterra, mientras la participación de Mora en la celebración continuó provocando comentarios divididos entre los seguidores mexicanos.