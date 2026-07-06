"No tiene explicación": Hasta Don Francisco reaccionó al llamado de Trump a Infantino

"Me gusta muchísimo el fútbol", aseguró Don Francisco a Cooperativa al reconocer que ha estado siguiendo varios de los partidos del Mundial 2026, llevando a expresar su desconcierto ante el "perdonazo" a Folarin Balogun luego de que luego de que Donald Trump llamara personalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar que se revisara la tarjeta roja del futbolista norteamericano.

"No tiene explicación, es algo que no es lógico que se haga", aseguró este lunes el histórico animador en Una Nueva Mañana, al ser consultado por la polémica intervención del presidente de EE.UU. para que delantero estadounidense quede eximido del castigo inmediato y se encuentre habilitado para disputar el compromiso de octavos de final de este lunes frente a Bélgica.

"Significa que ningún reglamento tiene ningún valor", aseveró el histórico animador. "Me refiero a los reglamentos del fútbol, porque llama uno, llama el otro y se anula el reglamento".

Al ser consultado respecto a si es peor que Trump haya llamado a Infantino o que el presidente del organismo rector del fútbol mundial le haga caso, Don Francisco respondió: "Las dos cosas".

Confesando que "originalmente era de Rangers, pero también tenía mis simpatías por la U", el animador ha estado viendo varios de los partidos del Mundial, incluyendo el choque entre México e Inglaterra que dejó fuera a los coanfitriones, porque el fútbol "es mi pasión".