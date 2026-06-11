DT de Sudáfrica: Jugamos un muy buen partido, pero perdimos el balón donde no debíamos

El belga Hugo Broos, seleccionador de Sudáfrica, reconoció este jueves que su equipo se notó desordenado a la hora de buscar contrarrestar la presión mexicana, lo que les costó caer por 2-0 en su debut en el Mundial 2026.

"Mis jugadores no supieron encontrar los espacios. Estábamos un poco desordenados atrás bajo la presión de ellos. Desde los primeros minutos cometimos errores en un par de ocasiones en las que no debíamos perder el balón y fuimos castigados por ello".

Sudáfrica sufrió para crear opciones de peligro contra el arco del equipo local; tropezó debido a errores defensivos que provocaron los goles de Julián Quiñones y de Raúl Jiménez, que dieron la victoria a la selección mexicana.

A pesar del resultado, el seleccionador destacó el esfuerzo de sus jugadores para cumplir con sus indicaciones.

"Creo que de todas maneras jugamos un partido muy bueno, pero insisto, perdimos el balón donde no debíamos. Tenemos que trabajar en el juego ofensivo cuando logramos tener el balón, porque fue lo que nos faltó", explicó.

Para el juego de este jueves, Broos prefirió arrancar sin Themba Zwane, Relebohile Mofokeng y Oswin Appollis, tres de sus principales generadores de juego ofensivo, algo que pagó al no poder rematar a la portería contraria en los primeros 45 minutos.

Pese a ello, el técnico belga destacó que su equipo complicó en lapsos del juego al Tri.

"Los veía un poco desconcertados en algunos momentos ya que no sabían qué hacer con el balón", concluyó.

El equipo sudafricano se medirá con la selección de República Checa el próximo jueves 18 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos.