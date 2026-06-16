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Argentina goleó por 3-0 a Argelia en el debut por el Mundial 2026 y la prensa trasandina deliró con el show del capitán Lionel Messi, quien anotó un triplete y se unió a Miroslav Klose como máximo artillero en la historia de las Copas del Mundo.
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