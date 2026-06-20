"Estaban jugando con 12": Paraguayo Juan Cáceres cargó contra el árbitro ante Turquía

El arbitro salvadoreño Iván Barton fue blanco de críticas desde la selección paraguaya después de su cometido en el partido que los vio triunfar ajustadamente ante Turquía en el Levi's Stadium de Santa Clara, por la segunda fecha del Grupo D en el Mundial.

Tras la expulsión a Miguel Almirón en los descuentos del primer tiempo, el colegiado recibió comentarios por parte del lateral Juan Cáceres. "Estaban jugando con 12 ellos", fueron las palabras a ESPN que dio el jugador, quien tuvo que doblegar esfuerzos para alzarse como figura.

Sin embargo la situación no quedó solo ahí, ya que el técnico Gustavo Alfaro también deslizó comentarios contra Barton y las nuevas reglas: "Me cuesta jugar este deporte nuevo. Lo respeto, pero a veces hay circunstancias que se manejan para un lado o para el otro. Todo el decálogo del reglamento se lo aplicaron a Paraguay, de la primera hoja a la última".

Pese a que otro gran sector en redes sociales valoró la firmeza del referí, los hinchas y prensa paraguaya también alzaron la voz contra el juez por una presunta actuación en su contra. El portal VS Sports relamó que "Iván Barton quiso el protagonismo y, a ciencia cierta, lo obtuvo a base de una actuación perjudicial contra la Albirroja".

"El juez FIFA se mostró favorable a la escuadra otomana y en más de una ocasión complicó a los nuestros, pero todavía más con la expulsión de Miguel Almirón, al que aplicó la nueva Ley 'Vinicius-Prestianni'", elucubraron.

En su argumentación, el referido medio recordó que la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) castigó a Barton con dos partidos de suspensión por "los señalamientos y polémicas generadas en el desarrollo del partido" entre Aguila y Alianza.