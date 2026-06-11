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Estadio Ciudad de México recibe masiva presencia de público para inauguración del Mundial

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El Estadio Ciudad de México en la capital del país azteca recibe masiva presencia de público para la inauguración del Mundial, que será con el duelo entre los locales y Sudáfrica.

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