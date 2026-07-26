O'Higgins lamentó una caída por 2-0 en su visita a Deportes Concepción por la fecha 16 en la Liga de Primera. El equipo de Lucas Bovaglio, quien dispuso de una formación alternativa, no pudo ante los "lilas" previo a su revancha ante Boca Juniors por los play-offs de la Copa Sudamericana este próximo 30 de julio.

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