¡Festejo vikingo! Haaland comandó a Noruega en su goleada mundialera frente a Irak

La selección de Noruega tuvo un feliz retorno a los Mundiales tras 28 años, pues derrotó con un cómodo 4-1 a Irak para cerrar la primera fecha del Grupo I en Norteamérica.

El artillero Erling Haaland cumplió con las expectativas y debutó en los mundiales con un gol que inauguró el marcador al minuto 29, tras genial asistencia de David Moller Wolfe.

La contienda fue altamente disputada durante la primera etapa, lo que se reflejó en la igualdad anotada por Aymen Hussein con un cabezazo a los 39'.

Para lamento de los "Leones de Mesopotamia", un enorme blooper entre defensor central y defensa terminó en el segundo gol de Haaland, de rebote, a los 43'.

Los "vikingos" dominaron en la tenencia de balón, pero las llegadas de peligro fueron equilibradas entre ambos equipos. Leo Ostigard liquidó todo con el tercer gol noruego a los 76'; tres minutos después de su ingreso desde la banca.

Aymen Hussein cerró de forma desafortunada la jornada, pues neutralizó su anotación con un autogol a los 90+6', en la última jugada del encuentro.

De esta manera, Noruega regresó con todo tras su última participación en Francia 1998 y por diferencia de gol comanda su grupo, donde antes Francia derrotó 3-1 a Senegal.