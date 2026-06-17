Harry Kane lideró con un doblete la victoria de Inglaterra frente a Croacia en Dallas
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El delantero Harry Kane lideró con un doblete la victoria 4-2 de Inglaterra frente a Crocia en el AT&T Stadium de Dallas en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026. Los otros goles fueron anotados por Jude Bellingham y Marcus Rashford para los "tres leones". Mientras que Martin Baturina y Petar Musa anotaron para los croatas.
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