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El multitudinario recibimiento en Chile al portero mundialista Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, tuvo una repercusión a nivel internacional. Tanto así, que varios medios estuvieron pendientes a la llegada del caboverdiano para firmar su contrato por Colo Colo.
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