Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago16.0°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

"Desató la locura": Las reacciones de la prensa internacional con el recibimiento a Vozinha

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El multitudinario recibimiento en Chile al portero mundialista Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, tuvo una repercusión a nivel internacional. Tanto así, que varios medios estuvieron pendientes a la llegada del caboverdiano para firmar su contrato por Colo Colo.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados