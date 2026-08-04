Con motivo del Mes de los Niños y las Niñas, el Hospital Dr. Roberto del Río realizó una particular jornada junto a la Fundación Tregua, que llevó alegría, compañía y bienestar a los pequeños pacientes de la entidad.

Hasta el recinto de la comuna de Independencia llegaron este martes canes entrenados para entregar contención a humanos, recibiendo caricias y mimos de grandes y chicos.

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