"Dogtores" visitaron a pequeños pacientes del Hospital Roberto del Río
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Con motivo del Mes de los Niños y las Niñas, el Hospital Dr. Roberto del Río realizó una particular jornada junto a la Fundación Tregua, que llevó alegría, compañía y bienestar a los pequeños pacientes de la entidad.
Hasta el recinto de la comuna de Independencia llegaron este martes canes entrenados para entregar contención a humanos, recibiendo caricias y mimos de grandes y chicos.
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