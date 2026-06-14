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Houston vibró al ritmo de Alemania y su demoledora goleada a Curazao en el Mundial

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Alemania pisó con fuerza en su estreno por el Mundial 2026, pues en Houston le asestó un contundente 7-1 a Curazao; conjunto que está viviendo su primera participación histórica en la cita planetaria y había sorprendido al anotar el empate transitorio durante la etapa inicial.

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