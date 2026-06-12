Hwang In-beom lideró la remontada de Corea del Sur 2-1 ante República Checa en el Estadio Akron de Guadalajara al anotar un gol y dar una asistencia en el segundo duelo del Mundial 2026. Oh Hyeon-Gyu anotó el otro tanto de los asiáticos y Ladislav Krejci marcó para los europeos.

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