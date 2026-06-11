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La espectacular inauguración del Mundial 2026

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El Estadio Ciudad de México, conocido como el Estadio Azteca, fue escenario de una espectacular inauguración del Mundial 2026 que se desarrolla desde este jueves en ese país, Estados Unidos y Canadá.

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