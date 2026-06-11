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Con música de cumbia y el apoyo de su afición, la selección de Colombia llegó este miércoles a Guadalajara donde tendrá su campamento base de cara a los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026.
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