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La selección de Colombia se instaló en Guadalajara en medio de un festivo ambiente

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Con música de cumbia y el apoyo de su afición, la selección de Colombia llegó este miércoles a Guadalajara donde tendrá su campamento base de cara a los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026.

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