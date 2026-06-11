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Las grandes postales que dejó el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica

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La nueva ceremonia de los himnos, los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, y tres expulsiones marcaron el triunfo por 2-0 de México ante Sudáfrica que abrió la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Azteca.

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