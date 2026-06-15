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Los resultados de la quinta jornada de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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España vs. Cabo Verde. 12:00 horas. Mercedes Benz Stadium, Atlanta. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
Bélgica vs. Egipto. 15:00 horas. Lumen Field, Seattle. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
Arabia Saudita vs. Uruguay. 18:00 horas. Hard Rock Stadium, Miami. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
Irán vs. Nueva Zelanda. 21:00 horas. Sofi Stadium, Los Angeles. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl