Los resultados de la tercera jornada de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026
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Sigue en vivo los partidos de este sábado 13 de junio del Mundial 2026 en Cooperativa.cl:
Sábado 13 de junio
Grupo B
Grupo C
09:52 - | Las reacciones de Pochettino tras la contundente victoria de Estados Unidos sobre Paraguay
Pochettino y su debut con Estados Unidos en el Mundial: Lo importante es cómo se termina #CooperativaMundial https://t.co/D7Z0lPiKUz pic.twitter.com/85UXfAaxQf— Cooperativa (@Cooperativa) June 13, 2026
09:40 - | Este encuentro cerrará la jornada
[PREVIA] Haití desafía a Escocia en su retorno a un Mundial tras 52 años #CooperativaMundial https://t.co/LC0sMWALeF pic.twitter.com/8UVDuJK4o7— Cooperativa (@Cooperativa) June 13, 2026
09:21 - | Mira los detalles del partidazo que animarán Brasil y Marruecos
[PREVIA] Brasil y Marruecos debutan en el primer gran duelo del Mundial 2026 #CooperativaMundial https://t.co/bvT924W63I pic.twitter.com/cp8ikO6SmJ— Cooperativa (@Cooperativa) June 13, 2026
09:09 - | Revisa la previa del duelo entre Catar y Suiza
[PREVIA] Catar y Suiza se miden con la misión de un estreno positivo en el Grupo B del Mundial #CooperativaMundial https://t.co/zUf0L3hDGH pic.twitter.com/qbwL1FXeK1— Cooperativa (@Cooperativa) June 13, 2026
09:00 - | Así se juega la segunda jornada del Mundial 2026
%u26BD%uD83D%uDCFA ¡Tercera jornada de la #FIFAWorldCup, con promesa de partidazo! Revisa cuándo y dónde ver los duelos de este sábado 13 de junio en el Mundial 2026 en la Agenda de TV de Cooperativa Deportes #CooperativaMundial https://t.co/p4DMbLGOOi pic.twitter.com/73HKpnHOEA%u2014 Cooperativa (@Cooperativa) June 13, 2026