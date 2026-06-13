%u26BD%uD83D%uDCFA ¡Tercera jornada de la #FIFAWorldCup, con promesa de partidazo! Revisa cuándo y dónde ver los duelos de este sábado 13 de junio en el Mundial 2026 en la Agenda de TV de Cooperativa Deportes #CooperativaMundial https://t.co/p4DMbLGOOi pic.twitter.com/73HKpnHOEA