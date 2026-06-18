México celebró en Guadalajara su pasaje a la segunda ronda del Mundial 2026
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México celebró este jueves en Guadalajara el pasaje a la segunda ronda del Mundial 2026, tras vencer por 1-0 a Corea del Sur, faltando una fecha para el término del Grupo A. El gol del triunfo fue de Luis Romo, tras un error del arquero Seung-Gyu para los asiáticos.
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