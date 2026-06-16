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Mundial 2026: Irán y Nueva Zelanda debutaron con igualdad en Los Angeles

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Irán y Nueva Zelanda debutaron en el Mundial 2026 con una igualdad 2-2 en el SoFi Stadium de Los Angeles, en la primera fecha del Grupo G. Los goles del conjunto asiático fueron anotados por Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi, mientras que Elijah Just marcó un doblete para los "All Whites".

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