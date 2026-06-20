Raphinha comenzó el tratamiento tras su lesión en el duelo de Brasil ante Haití

Raphinha, quien se retiró lesionado durante el partido entre Brasil y Haití del Grupo C del Mundial 2026 comenzó el tratamiento médico tras sentir dolores en medio del duelo que acabó con triunfo para su equipo por 3-0 en el Lincoln Financial Field.

"El atacante sintió dolores en el músculo posterior del muslo derecho en el primer tiempo del partido contra Haití. El jugador inició ya el tratamiento y será revaluado", indicó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en un comunicado.

Incluso, fue el propio seleccionador italiano Carlo Ancelotti quien especificó la situación del jugador de FC Barcelona: "Lo van a evaluar mañana, por ahora no tenemos mucha idea de lo que pasó con el tendón de la corva".

Hasta ahora, Raphinha suma una discreta participación para Brasil en el Mundial después de no anotar ni asistir tras el estreno ante Marruecos, donde igualaron 1-1 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.