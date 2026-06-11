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Shakira y el "gatillo fácil" de Sampaio se tomaron los primeros memes del Mundial

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Este jueves se dio por iniciado el Mundial 2026 y tras la victoria 2-0 de México sobre Sudáfrica las redes sociales se llenaron de memes apuntando, principalmente, al show inaugural de Shakira y a las tres tarjetas rojas mostradas por el juez Wilton Sampaio.

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