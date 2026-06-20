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Turquía acompañó a Haití como las primeras selecciones eliminadas del Mundial 2026

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Turquía se estrelló contra la solidez defensiva de Paraguay y perdió por 1-0 en la segunda fecha del Mundial 2026, quedando eliminada en fase de grupos al igual que Haití, que previamente en la misma jornada había sellado su destino con un 0-3 a manos de Brasil.

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