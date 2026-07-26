Dani Olmo desestimó las disculpas de Ayala por agresión en el Mundial: "Falta a la verdad"

El futbolista español Dani Olmo volvió a referirse a la agresión que sufrió por parte de Roberto Ayala, miembro del cuerpo técnico argentino, al término de la final del Mundial 2026 y rechazó las disculpas que ofreció el trasandino a través de la prensa.

"Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a un dicho, es que seguramente no se arrepiente", dijo en entrevista con el periódico catalán Diari de Terrassa.

El jugador de FC Barcelona afirmó que Ayala "está faltando a la verdad porque no le dije nada, así que a mí no me hace falta que se disculpe".

"Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad", subrayó.

Preguntado sobre la importancia de que los protagonistas en el mundo del fútbol sean un ejemplo para todos, Olmo dijo que cuando sus hijos, su familia, los aficionados y la gente de Terrassa vean el partido, él quiere que estén orgullosos de cómo compiten, de cómo ganan, pero sobre todo del comportamiento en el campo.

"La trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones, y eso comporta una gran responsabilidad. Pero gracias a Dios, lo que es realmente importante es que hemos vivido un Mundial increíble, que el mundo lo ha visto y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo", afirmó.