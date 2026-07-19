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Hinchas de Argentina y España llegaron al MetLife Stadium para la final del Mundial

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Los hinchas de Argentina y España ya están en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para animar a sus selecciones en la final del Mundial 2026, que será a las 15:00 horas.

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