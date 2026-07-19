Hinchas de Argentina y España llegaron al MetLife Stadium para la final del Mundial
Publicado:
Fotos Destacadas
Hinchas de Argentina y España llegaron al MetLife Stadium para la final del Mundial
Aquino anotó el gol de la victoria para Colo Colo ante Millonarios en Bogotá
Los Pumas usaron camiseta homenaje a Maradona y el Mundial '86 en duelo contra Inglaterra
Fotos Recientes
Una fiesta de estrellas: El espectacular show en el MetLife Stadium antes de la final del Mundial
Hinchas de Argentina y España llegaron al MetLife Stadium para la final del Mundial
Con el sueño del bicampeonato: Messi lidera la formación de Argentina para la final contra España
Los hinchas de Argentina y España ya están en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para animar a sus selecciones en la final del Mundial 2026, que será a las 15:00 horas.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados