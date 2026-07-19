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Con Messi e Infantino como protagonistas: Los memes que dejó el Mundial 2026

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El Mundial 2026 terminó este domingo, con la derrota de Argentina ante España, y en redes sociales los usuarios compartieron los memes que marcaron el torneo, con Lionel Messi y el presidente de la FIFA Gianni Infantino como protagonistas.

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