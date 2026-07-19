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Argentina y Lionel Messi se inclinaron en la final ante la muestra ofensiva de España

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Este domingo, la selección de Argentina de la mano de Lionel Messi se inclinó en la final ante la muestra ofensiva de España, que ganó 1-0 en el alargue con gol de Ferran Torres.

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