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"Dejó el alma" y "cayó de pie": La prensa argentina lamentó la derrota con España en la final

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Argentina perdió la final del Mundial ante España y la prensa trasandina lamentó el resultado, aunque destacaron que la Albiceleste "cayó de pie" y "dejó el alma" en Nueva Jersey.

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