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Coquimbo: Ejército rescató familias y mascotas aisladas en el sector rural de Tambillos

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El Ejército realizó este domingo un procedimiento de rescate, con maquinaria pesada, de familias y mascotas aisladas en el sector rural de Tambillos, en la comuna de Coquimbo (región homónima), en el marco del intenso sistema frontal que afecta a la zona norte del país.

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