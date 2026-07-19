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Una fiesta de estrellas: El espectacular show en el MetLife Stadium antes de la final del Mundial

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La previa de la gran final del Mundial entre Argentina y España contó con la presencia de artistas como Robbie Williams, Post Malone y Swae Lee, además del actor Tom Cruise y el influencer IShowSpeed.

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