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La selección española, flamante campeona del mundo de 2026, llegó este lunes al Aeropuerrto de Barajas y posó con la Copa del Mundo luego del triunfo por 1-0 ante Argentina en la final.
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