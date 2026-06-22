¿Con quién festejó Lionel Messi su segundo gol en Dallas?

Argentina venció por 2-0 a Austria en Dallas este lunes en el Mundial 2026 y el final del partido quedó marcado por el festejo que tuvo Lionel Messi, autor de dos históricos goles, con un periodista trasandino.

En medio de los festejos del segundo tanto al final del partido, Messi, nuevo goleador histórico de los Mundiales, se acercó y celebrón con el periodista Joaquín Bruno de TyC Sports, una imagen que de inmediato se viralizó en redes.

"Estoy temblando...Vino Leo a festejar el segundo acá, me vio gritándolo y me tiró, y le toqué las manos, le choqué. No lo puedo creer. Estoy medio ido porque no lo puedo creer, es uno de los mejores días de mi vida periodística", declaró con emoción Bruno tras el momento.

Bruno lleva años trabajando en el equipo de TyC Sports y es conocido en Argentina por la cobertura que hace a Racing de Avellaneda.

En sus redes sociales, el periodista compartió la postal con Messi, y recibió las felicitaciones de sus colegas por disfrutar de un momento histórico.