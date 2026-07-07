De la desazón a la euforia: Así se vivió la clasificación de Argentina en Buenos Aires
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Miles de fanáticos llegaron a un "Fan Fest" en Buenos Aires para presenciar el duelo entre Argentina y Egipto por los octavos de final en el Mundial 2026.
Lo que parecía una triste escena cuando la "Albiceleste" iba perdiendo 2-0 en el 78' rápidamente se transformó en una eufórica celebración tras el agónico gol de Enzo Fernández, que puso el 3-2 para darle la clasificación a los trasandinos.
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