Los devastadores terremotos registrados en Venezuela alteraron geológicamente partes de la costa suroeste de la vecina isla de Trinidad, donde se ha elevado el terreno y han muerto cientos de animales marinos, exponiendo la vulnerabilidad del país ante sismos fuertes.

El geocientífico Xavier Moonan, quien realizó investigaciones de campo en las zonas afectadas, dijo a la agencia de noticias EFE que secciones de la costa de Galfa, en Cedros, se elevaron aproximadamente seis metros (20 pies) durante los potentes terremotos del pasado 24 de junio.

Los expertos han documentado cambios significativos en el área, ubicada a 11 kilómetros de Venezuela, país del que quedó separada hace unos 7.000 años debido a la subida del mar. El movimiento de fallas ha agrietado carreteras y dañado al menos una propiedad.

El repentino levantamiento dejó varadas rayas, peces, cangrejos y otras especies marinas muy por encima de la nueva línea de costa, que quedó repleta de restos óseos.

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